США и Великобритания объявили санкции против семи россиян за киберпреступления

В отношении семи россиян введены санкции США и Великобритании. Власти этих стран считают их причастными к киберпреступлениям. Об этом сообщается на сайтах Минфина США и правительства Великобритании.

Пресс-служба британского правительства сообщила, что семерых россиян, против которых введены санкции, обвиняют в создании двух программ-вымогателей под названием Conti и Ryuk. Национальное криминальное агентство выявило около 149 жертв этих программ в Великобритании. Нанесенный ими ущерб приблизительно оценивается в 27 млн фунтов стерлингов.

В британском правительстве утверждают, что создатели Conti одни из первых среди киберпреступных группировок поддержали военную операцию России на Украине. Пресс-служба сообщает, что о поддержке Кремля они якобы объявили в течение 24 часов после ввода российских войск. Отмечается, что группировка Conti была расформирована в мае 2022 года, но члены группы якобы продолжают создавать и применять программы-вымогатели, которые угрожают Великобритании.

Как сообщает правительство, среди жертв вымогателей — главный исполнительный орган службы здравоохранения Ирландии (HSE), не менее десяти школ и университетов в Великобритании, а также больницы и судебно-медицинская лаборатория. По мнению британских властей, группировка Conti может быть связана с российскими спецслужбами, о чем свидетельствует нацеленность атак на определенные организации, например, на Международный олимпийский комитет, а также с создателями других подобных программ, в том числе программы Ryuk.

Новость дополняется.