В Самаре за ТЦ Metro появится новый жилой микрорайон

Строительство нового жилого микрорайона планируется в Самаре. Речь идет о новом жилом комплексе переменной этажности. Объект появится в районе Пятой линии 19 км Московского шоссе в Кировском районе на участке за ТЦ Metro. Об этом сообщает региональное правительство по итогам совещания.

«Новые многоквартирные дома появятся на территории площадью почти в десять гектаров. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь здесь начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда и предоставления детям-сиротам в рамках действующих госпрограмм»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

На первом этапе предполагается строительство 23,7 тыс. кв. м недвижимости для переселенцев из аварийных домов и 2,1 тыс. кв. м (61 квартира) для детей-сирот. Кроме того, будет построена котельная для обеспечения жилого района теплом. Оператором проекта выступает Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ).

Ранее в Самаре предложили застроить высотками три района. Под эти цели рассматривались территории в Кировском, Куйбышевском и Октябрьском районах города.

Георгий Портнов