Предприниматели Курской области получили 330 млн рублей займов в 2022 году

За 2022 год предпринимателям Курской области было выдано 199 льготных микрозаймов на сумму 330 млн руб. Такие данные приводит пресс-служба облправительства. Этот вид господдержки предоставляет микрофинансовая организация центра «Мой бизнес». Предприниматели и самозанятые могут претендовать на займы размером до 3 млн руб. со сроком возврата до трех лет.

Только за январь 2023 года представители курского малого бизнеса воспользовались финансовыми продуктами на общую сумму около 25 млн руб., добавили в пресс-службе правительства региона. Льготные займы можно взять на создание нового бизнеса или расширение уже существующего. «Мой бизнес» реализует меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Владимир Зоркий

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