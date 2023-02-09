В Пермском крае зарегистрировано более 700 электромобилей

На конец 2022 года в Пермском крае было зарегистрировано более 700 электромобилей. Такие данные привел министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин в рамках круглого стола «Перспективы развития электротранспорта в Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также он рассказал, что в регионе на данный момент расположено 37 электрозарядных станций (ЭЗС), восемь из которых являются бесплатными. Господин Соснин отметил, что развитие этого направления считается перспективным как с точки зрения улучшения экологической обстановки, так и для развития транспортной инфраструктуры. Поэтому Пермский край присоединился к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект предполагает субсидирование части затрат на создание зарядной инфраструктуры в регионе. В 2023 году планируется установить 31 ЭЗС. На эти цели будет выделено 85,5 млн руб. В 2024 году в планах 35 ЭЗС, объем субсидий составит 96,6 млн руб.