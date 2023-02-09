Инженер предприятия в Ижевске перевела мошенникам почти 1,5 млн рублей

В столице Удмуртии в полицию обратилась 52-летняя инженер предприятия, которая рассказала о хищении у нее 1,43 млн руб. под предлогом защиты от незаконной транзакции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Женщине позвонил «сотрудник банка», который рассказал о попытке оформить на ее имя кредит. Для предотвращения мошенничества он убедил ижевчанку взять встречный займ и перевести деньги на безопасный счет. Через мобильное приложение женщина оформила несколько кредитов, обналичила и перевела деньги на указанные ей счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению лица.

Всего за минувшие сутки было возбуждено пять уголовных дел по фактам хищений под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Общая сумма ущерба составила 4,5 млн руб.