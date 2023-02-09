Новый мост в Кемерове за 1 млрд рублей построят до конца 2023 года

В Кемерове в этом году планируется построить новый городской мост через реку Большая Камышная, сообщил в четверг генеральный директор подрядной компании АО «Кемеровоспецстрой» Александр Выприцкий.

Мостовой переход будет трехпролетным общей длиной 92 метра с четырехполосным движением автомобилей и двумя тротуарами по 3 м шириной. Перед мостом предстоит также обустроить два подхода. Он соединит проспект Притомский и улицу Мичурина в районе строящегося музейно-театрального комплекса. Это позволит разгрузить движение по Притомскому, сообщил господин Выприцкий.

Общая стоимость мостового перехода с подходами, по его данным, составляет около 1 млрд рублей, завершение строительства и пуск моста по контракту - до 31 декабря 2023 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово