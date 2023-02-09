Бывшего сотрудника СПбГУ приговорили к штрафу за скрытую съемку в туалете вуза

Бывший сотрудник паспортно-визового отдела Санкт-Петербургского государственного университета приговорен к штрафу за вмешательство в частную жизнь коллег. Он установил скрытую видеокамеру в женском туалете, в кадр попала как минимум три женщины.

О приговоре 32-летнему Сергею Чеченеву сообщили 9 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. С июля его дело рассматривал мировой судья судебного участка №12, процесс проходил в закрытом режиме. Сергею Чеченеву назначили штраф в 30 тыс. руб. Он также заплатит по 10 тыс. руб. штрафа двум потерпевшим и 20 тыс. руб. третьей. Вину обвиненный признал.

В мае 2022 года «Ъ-СПб» писал, что сотруднику СПбГУ избрали запрет определенных действий по делу о скрытой съемке в женском туалете.

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