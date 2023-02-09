Уроженку Нижневартовска нашли погибшей под завалами после землетрясения в Турции

В турецком городе Адыяман под завалами после землетрясения обнаружили тело уроженки Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Ирины, сообщает telegram-канал RT. Муж и дочь югорчанки выжили и сейчас находятся в больнице.

По данным издания, женщина переехала в Турцию пять лет назад и жила в одном доме с родственниками супруга. Под завалами Ирина находилась с несколько дней.

Землетрясение магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции произошло в ночь на 6 февраля. Это крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших в результате катастрофы составило 14 014, ранены 63 794.

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