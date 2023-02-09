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В Перми расширят производство велосипедов под «советскими» брендами

Пермский завод «Форвард» планирует производить велосипеды под брендами «Урал» и «Турист», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Сейчас компания ведет работу по приобретению прав на торговую марку советского времени. Речь идет о моделях, приближенных «к велосипедам прошлого, но при использовании современных технологий».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее завод объявил, что приступил к производству велосипедов под брендом «Кама», которые выпускались в Перми с 1970-х по 1990-е годы. В первое время предприятие собирается изготовить 3 тыс. велосипедов, продажи которых начнутся весной. Их стоимость не будет превышать 10 тыс. руб.

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