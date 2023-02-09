В Ижевске аппарат УЗИ экспертного класса поступил в поликлинику №2

В поликлинике №2 в столице Удмуртии появился произведенный в России аппарат УЗИ экспертного класса. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, благодаря оборудованию врачи смогут проводить ультразвуковые исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологические и кардиологические исследования, а также исследования сосудов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как отметила главный врач ГП №2 Светлана Гашева, новый аппарат УЗИ планируют активно использовать для проведения обследований во время диспансеризации. Всего в 2023 году на нем планируется выполнить не менее 14 тыс. исследований.

«Современное оборудование позволит проводить все исследования максимально быстро и комфортно для пациента. УЗИ экспертного класса позволяет проводить обследование вен и артерий нижних конечностей, эхокардиографию, УЗИ сосудов головы, шеи и другие»,— рассказала Светлана Гашева.