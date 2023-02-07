В Крыму 8 февраля объявили штормовое предупреждение

В Крыму в среду, 8 февраля, объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По прогнозам синоптиков, в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный. Метель, гололедица, в горах сильная изморозь, усиление северо-восточного ветра 20–25 м/с.

Спасатели предупреждают, что высока вероятность возникновения ЧС на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Кроме того, возможны подтопления территорий.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни»,— говорится в сообщении ведомства.

Тат Гаспарян

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