Lada Niva Travel с мультимедиа будет стоить от 1,1 млн рублей

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж внедорожника Lada Niva Travel с заводской мультимедийной системой.
Lada Niva Travel
Фото: АвтоВАЗ
Как сообщает российский автопроизводитель, фирменная мультимедиа имеет 7-дюймовый тачскрин, поддержку подключения смартфона, вывод изображения с камеры заднего вида, а также ряд других функций.
Технически все автомобили идентичны. Lada Niva Travel оснащается 80-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Мультимедиа доступна для внедорожника в комплектациях Comfort, Black, Comfort Off-Road, Luxe. Стоимость Lada Niva Travel с заводской мультимедийной системой составит от 1,1 млн руб.