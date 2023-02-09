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Коммерсантъ FM
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Lada Niva Travel с мультимедиа будет стоить от 1,1 млн рублей

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж внедорожника Lada Niva Travel с заводской мультимедийной системой.

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel

Фото: АвтоВАЗ

Lada Niva Travel

Фото: АвтоВАЗ

Как сообщает российский автопроизводитель, фирменная мультимедиа имеет 7-дюймовый тачскрин, поддержку подключения смартфона, вывод изображения с камеры заднего вида, а также ряд других функций.

Технически все автомобили идентичны. Lada Niva Travel оснащается 80-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Мультимедиа доступна для внедорожника в комплектациях Comfort, Black, Comfort Off-Road, Luxe. Стоимость Lada Niva Travel с заводской мультимедийной системой составит от 1,1 млн руб.

Максим Вершинин

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