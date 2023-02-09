Экс-замглавы Краснокамского района Башкирии приговорен к четырем годам колонии

Нефтекамский городской суд признал бывшего заместителя главы администрации Краснокамского района Радифа Аксанова виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в сентябре 2022 года чиновник пообещал предпринимателю содействие при добыче и вывозе песка объемом 2 тыс. куб. м с территории садоводческого товарищества в Краснокамском районе за взятку в 200 тыс. руб. Вечером 20 сентября обвиняемый, находясь в автомобиле, получил от предпринимателя часть взятки в размере 15 тыс. руб., после чего его задержали.

Чиновник уволился в январе 2023 года по собственному желанию. Он частично признал вину.

Суд приговорил его к четырем годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн руб. с лишением права занимать должности в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на три года.

Майя Иванова

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