Госдума одобрила закон о расширенной соцподдержке для вдов ветеранов, проживающих с родственниками

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону «О ветеранах», которые расширяют меры социальной поддержки супругов умерших ветеранов боевых действий, в том числе погибших в зоне проведения военной операции, следует из информации на сайте.

Согласно действующему законодательству, меры соцподдержки положены вдовам и вдовцам, совместно проживающим с иными лицами, только при наличии у них несовершеннолетних детей. Документ устраняет препятствие в виде сожительства с другими людьми. Вдовы будут получать соцзащиту, если не вступят в повторный брак.

Среди мер соцподдержки, предоставляемых вдовам ветеранов, в частности,— льготы по пенсионному обеспечению; преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, а также компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Эрдни Кагалтынов