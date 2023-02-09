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Комплекс «Аммоний» направит 1 млн рублей на помощь пострадавшим в Турции

Татарстанский комплекс «Аммоний», который располагается в Менделеевском районе, направит 1 млн руб. на помощь тем, кто пострадал от землетрясений в Турции. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В компании выразили соболезнования жителям Турции, назвав землетрясения страшной трагедии братского народа Турции. «В своей работе главным мы всегда считаем человека, социальные ориентиры, и в такой сложный момент мы не можем остаться в стороне и не поддержать людей», — отметил гендиректор компании Дмитрий Макаров.

Напомним, накануне глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Кабмину региона начать работу по сбору помощи пострадавшим в Турции.

"Ъ-Казань"

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