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обновлено 14:55

ТРЦ «Планета» расторгнул договор аренды с японским брендом Uniqlo

Администрация ТРЦ «Планета» расторгла договор аренды торговых площадей с японской сетью магазинов одежды Uniqlo. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в компании MallTech, которая является застройщиком «Планеты». «Новому компаньону» в пресс-службе торгово-развлекательного центра рассказали, что компания уже вывезла оборудование и освободила помещение. Сейчас «Планета» ведет переговоры с их потенциальными арендаторами, однако кто именно заинтересовался освободившимися площадями, в ТРЦ не уточнили.

Сеть одежды Uniqlo приостановила работу магазинов в России с 21 марта 2022 года. Недавно бренд расторгнул договор аренды еще с рядом торговых центров в других городах. По данным источника «Ъ» на рынке торговой недвижимости, сеть решила полностью уйти с российского рынка и не планирует возобновлять работу своих магазинов в РФ.

В Перми у Uniqlo работал только один магазин — в ТРЦ «Планета». Сеть планировала запустить весной 2022 года вторую точку — в «iMALL Эспланада», однако она не успела открыться. Площади, которые предназначались для Uniqlo, администрация «Эспланады» решила отдать российскому бренду одежды Galleria.

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