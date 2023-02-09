Госдума вывела «Газпром» из-под повышенного налога на прибыль от экспорта СПГ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к Налоговому кодексу, которые выводят «Газпром» и его дочерние структуры из-под повышенного налога на прибыль в 34% при экспорте сжиженного природного газа. Этот налог начал действовать с начала 2023 года.

Поправка о выводе «Газпрома» из-под повышенного налога была внесена на этапе второго чтения в законопроект, который изначально касался других мер. Были уточнены категории плательщиков, которые попадают под повышенный налог на прибыль при экспорте СПГ.

Теперь новый налог будет распространяться только на пользователей участков недр, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ или направление для сжижения на такой завод газа, добытого на участках, лицензии на которые выданы после 1 января 2013 года.

Российские власти осенью 2022 года увеличили налогообложение нефтегазовых компаний. Кроме повышение налога на прибыль при экспорте СПГ в 2023–2025 годах закон предусматривает и другие меры. Так, у «Газпрома» в этот же период будет изъято 1,8 трлн руб. (по 50 млрд руб. ежемесячно).

Подробнее — в материале «Ъ» «Ваше изъятельство».

Леонид Уварчев