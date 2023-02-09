32% жителей Ижевска считают недопустимым дарить цветы мужчинам

В столице Удмуртии 36% местных жителей считают допустимым дарить мужчинам букеты цветов, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 32% ижевчан убеждены в том, что такой подарок не подходит для представителей сильного пола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом среди женщин больше сторонников точки зрения, что мужские букеты имеют место быть — 47% против 25% среди мужчин. Сами же мужчины чаще настаивают на неуместности такого подарка — 40% и 24% соответственно. Вместе с тем, по мнению мужчин, более подходящим поводом для букета можно считать выход на пенсию и профессиональный праздник.