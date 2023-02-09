Челябинская область сохраняет лидерство по числу нелегальных кредиторов на Урале

В 2022 году в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности включили 38 организаций из Челябинской области. Среди регионов Уральского федерального округа это наибольший показатель. Всего в УрФО обнаружили 86 незаконных финансистов, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Более 95% организаций, включенных в список в прошлом году, – так называемые «черные кредиторы». К ним относятся все 38 организации, обнаруженные в Челябинской области. В Свердловской области выявили 21 «черного кредитора», в Тюменской – 13, в Ханты-Мансийском автономном округе – семь, в Курганской области и на Ямале – по два. Большинство нелегальных кредиторов выдают себя за ломбарды или комиссионные магазины. «Потребители, обращающиеся к ним, часто не могут выкупить имущество, сданное в залог, оно не застраховано, а процентную ставку кредитор может повысить без предупреждения»,– сообщают в Уральском ГУ Банка России.

Кроме того, в 2022 году в Свердловской области и ХМАО обнаружили по одной финансовой пирамиде, а в Тюменской области нелегального участника рынка ценных бумаг.

Банк России ведет реестр компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности с 2020 года. Сейчас туда включено 205 организаций из УрФО. Из них 73 зарегистрированы в Челябинской области, 61 – в Свердловской, 33 – в Тюменской областях, 26 – в ХМАО. Меньше всего нелегалов в ЯНАО и Курганской области – три и девять соответственно.