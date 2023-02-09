Механосборочный цех в Тамбове выставили на повторные торги с начальной ценой 201 млн рублей

На торги посредством публичного предложения выставлено имущество московского ООО «Рескорт недвижимость» — механосборочный цех площадью 24,2 тыс. кв. м на земельном участке на 28,1 тыс. кв. м. Начальная цена имущества — 201,3 млн руб., цена отсечения — 136,9 млн руб. Заявки принимаются до 24 апреля, на этот же день намечены сами торги.

Имущество находится в залоге у ООО КБ «Росавтобанк», 508 кв. м земли и 97,5 кв. м площадей цеха находятся в аренде с июля 2016 года на 25 лет. Все объекты расположены в Тамбове на улице Советской, 194. Лот уже пытались реализовать через торги в форме открытого аукциона, но делающих приобрести его не нашлось.

Мария Старикова

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