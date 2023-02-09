Прибыль Toyota сократилась на 18% несмотря на рекордные продажи

Чистая прибыль Toyota Motor по итогам девяти месяцев 2023 финансового года (апрель-декабрь 2022 года) составила 1,9 трлн иен ($14,5 млрд), что на 18% хуже показателя за аналогичный период 2022 финансового года.

Выручка от продаж японского концерна выросла на те же 18% и достигла рекордных для девятимесячного периода 27,46 трлн иен ($207,2 млрд). Всего же компании удалось реализовать за отчетный период около 6,5 млн автомобилей, что на 6,5% больше, чем в прошлом году.

Падение чистой прибыли связано с возросшими расходами на производство и перебоями в цепочках поставок, которые преследовали Toyota в течение всего 2022 года. Прибыль могла оказаться еще ниже, если бы не падение курса иены в прошлом году до 32-летнего минимума, что помогло компании нарастить выручку на зарубежных рынках, отмечается в отчетности.

По итогам же третьего квартала финансового года (октябрь—декабрь 2022 года) чистая прибыль Toyota упала на 8%, до 757,9 млрд иен ($5,5 млрд) при росте выручки на 25,3%, до 9,75 трлн иен ($73,6 млрд).

Кирилл Сарханянц