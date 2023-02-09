Президент РФ в режиме видеоконференцсвязи примет участие в церемонии открытия нового терминала в аэропорту Толмачево

В церемонии открытия нового пассажирского терминала в аэропорту Толмачево в Новосибирске примет участие в режиме видеоконференцсвязи президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс». Также в режиме видеоконференцсвязи президент примет участие в открытии модернизированного аэропорта Нового Уренгоя.

«Это аэропорт Толмачево - новый пассажирский терминал в Новосибирской области. Там будет присутствовать Андрей Травников, губернатор Новосибирской области и Роман Троценко - председатель совета директоров корпорации AEON, то есть тот, кто строил как раз вот этот терминал. Второй аэропорт - это завершенная модернизация аэропорта «Новый Уренгой», там работала «Ренова» Виктора Вексельберга, который расскажет об этом, и будет также Виктор Артюхов - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, будут и другие доклады, а потом непосредственно встреча как раз с представителями отрасли», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по «Интерфакс»).

Мероприятия приурочены к 100-летию отечественной гражданской авиации.

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Анна Егорова