Самыми опасными водителями в Петербурге оказались зумеры

Водители-зумеры в возрасте от 18 до 25 лет попадает в ДТП хотя бы раз в год. Для того чтобы ощутимо снизить вероятность аварии, горожанам необходимо наездить 10 лет стажа, следует из данных группы Ренессанс-страхование.

Частота тотальных повреждений машины в ДТП у водителей-новичков в Петербурге превышает те же показатели у автомобилистов с 30 годами стажа почти в три раза (0,9% против 0,38%).

«Самыми опасными автомобилистами Санкт-Петербурга стали зумеры (18-25 лет) — каждый четвертый становится участником ДТП хотя бы раз в год (28%). По данным Группы Ренессанс-страхование у большинства молодых водителей с минимальным стажем вероятность страхового случая составляет 70%»,— следует из релиза.

Наиболее серьезные повреждения автомобили, как правило, получают по причине возгорания во время движения или на стоянке. На втором месте опрокидывания и непреднамеренный съезд с дороги. При этом ДТП с другими машинами заканчиваются невозможностью восстановления лишь в 4% случаев.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что объем выдачи автокредитов в Петербурге и Ленобласти достиг 7,6 млрд рублей в 2022 году.

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