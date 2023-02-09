Замначальника экзаменационного отдела ГИБДД в Петербурге стал фигурантом уголовного дела о покупных правах

Петербургское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении 47-летнего заместителя начальника городского Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №10, обвиненного в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) при приеме экзаменов на водительскую квалификацию. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР в четверг, 9 февраля.

Следствие вменяет инспектору два эпизода получения мзды в 2021 году на общую сумму в 110 тыс. рублей. Взятки давали двое жителей Ленобласти, о проверках в отношении них не сообщалось.

«В нестоящее время проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении подозреваемым ряда аналогичных преступлений»,— отмечается в сообщении ведомства.

Накануне в Петербурге прошла серия обысков в пяти автошколах города, где, как считают сотрудники собственной безопасности ГУ МВД, подготовка обучаемых велась фиктивно, фактически, по версии следствия, организации просто продавали водительские права. В деле также фигурирует МРЭО. Коррупционная схема работала на протяжении нескольких лет. Следственные органы возбудили сразу несколько уголовных дел о посредничестве в получении взятки (ст. 291.1 УК РФ).

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