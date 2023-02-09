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В двух преобразованных муниципалитетах Курганской области пройдут выборы депутатов

Избирательная комиссия Курганской области назначило дату выборов депутатов в образованных в 2022 году Катайском и Далматовской округах. Голосование пройдет 23 апреля, сообщают в избиркоме региона.

Решения о назначении выборов на днях приняли территориальные избирательные комиссии муниципалитетов. В Далматовском округе предстоит избрать 16 депутатов представительного округа, в Катайском — 15. Период выдвижения кандидатов продлится с 10 февраля по 6 марта.

В конце сентября 2022 года Курганская облдума преобразовала Далматовский и Катайский районы в муниципальные округа, в статусе которых муниципалитеты находились до 2004 года.

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