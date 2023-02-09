Реконструкция ИЭФ для Уральского Дома ученых обойдется в 70 млн рублей

Реконструкция Института электрофизики (ИЭФ) УрО РАН для создания на базе него Уральского Дома ученых в Академическом районе Екатеринбурга обойдется примерно в 70 млн руб. Об этом рассказал глава района Николай Смирнягин на выездном заседании депутатской группы по содействию развитию восьмого района в четверг, 9 февраля. По его словам, 20 млн руб. потребуется на ремонт кровли и до 50 млн руб. — на ремонт внутренней отделки.

О планах создания Дома ученых на базе ИЭФ стало известно в прошлом году. Тогда господин Смирнягин отметил, что в своем развитии район должен соответствовать наименованию, а не сохраняться в виде спального. По его мнению, Дом ученых должен стать местом притяжения и площадкой для выставочных мероприятий и культурных объединений. «Обывательски, для нас это дом культуры. Как он будет наполнен, жизнь сама покажет», — сказал господин Смирнягин.

В ходе выездного заседания директор Института электрофизики Станислав Чайковский рассказал, что Дом ученых «уже живет», хотя процесс его создания замедлился. «Мы проводим конференции, семинары, совещания и концерты. Бывший президент РАН Александр Сергеев говорил, что создание Дома ученых станет подарком к 300-летию РАН. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал эту инициативу. Было поручение зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко о необходимости проработать вопрос. А в министерстве науки и высшего образования подняли вопрос о экономической целесообразности создания Дома ученых», — поделился господин Чайковский.

«Эти площади стоят на балансе министерства науки и высшего образования. Вкладывать в них бюджетные средства нельзя, а у самого института ресурсы очень ограничены», — подтвердил проблему депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев. По мнению депутатов гордумы, решение вопроса о создании Уральского Дома ученых могло бы ускорить обращение главы Екатеринбурга Алексея Орлова к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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