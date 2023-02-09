Несколько соседних с Россией стран поставили рекорды по выпуску карт в 2022 году

В 2022 году количество банковских карт в обращении в ряде стран ближнего зарубежья — Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, Киргизии и Грузии — выросло больше, чем в 2021 году, следует из анализа статистики нацбанков этих стран, проведенного РБК.

По данным издания, самый большой прирост количества карт международных платежных систем (МПС) и локальных карт зафиксирован в Таджикистане — 45,5%, до 5 млн штук. Это рекордный за пять лет показатель. Пятилетний рекорд прироста за девять месяцев 2022 года также зафиксировал ЦБ Киргизии — 37,4%, до 1,8 млн карт МПС. Об увеличении темпов роста этого показателя в сравнении с 2021 годом также сообщили нацбанки Узбекистана (+26,2%), Армении (+18,7%), Азербайджана (+18,3%) и Белоруссии (+14,9%).

Самый низкий прирост количества банковских карт в обращении из числа анализируемых стран зафиксирован в Казахстане и Грузии. В 2022 году число карт в Казахстане увеличилось на 8,35%, до 42,9 млн. Это минимальный показатель за пять лет. В Грузии прирост карт МПС составил 4,6%, что является самым низким показателем с 2018 года.

6 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Одно из главных последствий ухода компаний с рынка — прекращение работы выпущенных в России карт за пределами страны. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты китайской UnionPay. В декабре платежная система установила лимиты на снятие наличных за границей с карт, выпущенных российскими банками.

Подробнее о том, почему UnionPay пошла на такие меры,— в материале «Ъ FM» «Российский кэш оградили китайской стеной».

Эрдни Кагалтынов