Ученые рассказали о риске землетрясений в Адыгее после катастрофы в Турции

После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии жители регионов Западного Кавказа задались вопросом, возможны ли в их регионах подобные катастрофы. Как рассказала СМИ заведующая Центром интеллектуальных геоинформационных технологий Адыгейского госуниверситета Татьяна Варшанина, в ближайшие 100 лет на территории республики землетрясений не будет.

По данным ученых, активный разлом расположен вдоль оси Главного хребта Кавказа. Очаги потенциально мощных землетрясений расположены в центральной и восточной части Большого Кавказа. В стороне, где находится Адыгея, существуют очаги слабоинтенсивного взаимодействия плит, которые предполагают землетрясения в 3–5 баллов. Ученые считают, что в ближайшие 100 лет подземные толчки могут затронуть только горную часть Адыгеи.

Отголоски землетрясения в Турции также не угрожают и территории Краснодарского края. Как рассказал «Ъ-Кубань» заместитель Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций краевого министерства ГО и ЧС Александр Колесник, турецкий разлом находится достаточно далеко. Однако происходящие процессы в карстовом разломе, проходящем по Кавказскому хребту, могут спровоцировать литосферные подвижки, что не исключает вероятность слабого землетрясения.

С 6 февраля на территории Турции произошло несколько землетрясений. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 12,8 тыс. человек, 62,9 тыс. — получили ранения. Стихия также затронула Сирию, где уже насчитывается более 1,2 тыс. погибших и более 2 тыс. пострадавших.

Татьяна Ручкина

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