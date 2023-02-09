«Камский кабель» – студентам. Предприятие оказало спонсорскую поддержку пермскому университету

«Камский кабель» предоставил Лысьвенскому филиалу Пермского национального исследовательского политехнического университета материалы для проведения итогового выпускного эк-замена по специальности «Электроснабжение». Кабель и провода необходимы студентам для моделирования реальных производственных условий и решения практических задач.

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Директор по производству ООО «Камский кабель» с заместителем директора по науке Лысьвенского филиала ПНИПУ Михаилом Жалко договорились о дальнейшем сотрудничестве.

«Выпускники электротехнических специальностей крайне востребованы на нашем предприятии. Мы регулярно проводим экскурсии для студентов, которые не всегда имеют полноценное представление о том, как выглядит современный инновационный завод и его производственная площадка», – поделился директор по производству ООО «Камский кабель» Сергей Чернов.

Традиционно «Камский кабель» ведет активную работу со студентами: предприятие принимает на практику учащихся и выпускников образовательных учреждений, участвует в ярмарках вакансий, проводит мастер-классы, а также дни открытых дверей, на которых молодые люди могут почувствовать себя частью дружной команды «Камского кабеля».

Кроме того, «Камский кабель» уделяет большое внимание привлечению молодых кадров на производство. В компании действуют собственные обучающие программы – новый сотрудник может получить специальность, стипендии, программы повышения квалификации. Так, в рамках сотрудничества «Камского кабеля» и Пермского государственного национального исследовательского университета сотрудники предприятия имеют возможность получить дополнительное образование в магистратуре по программам IT-специальностей.

Одно из приоритетных направлений «Камского кабеля» – развитие персонала. Для этого компания создает комфортные условия и возможности для получения сотрудниками новых знаний и компетенций.

ООО «Камский кабель»