Жителя Удмуртии заключили под стражу за избиение до смерти своего знакомого

В Удмуртии под стражу заключили 30-летнего жителя Сарапульского района, которого обвиняют в избиении знакомого до смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной трагедии стал конфликт между нетрезвыми мужчинами.

Так, по данным следствия, 2 февраля обвиняемый вместе со своим 46-летним знакомым употребляли алкоголь в квартире на улице Садовой в селе Уральское. Когда между ними вспыхнул конфликт, мужчина избил хозяина квартиры руками и ногами, в результате чего тот скончался.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, а также назначены судебные экспертизы.