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Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Последний председатель Совета министров РСФСР, бывший директор нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев скончался 8 февраля в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Иван Силаев родился в 1930 году в Нижегородской области. С 1954 года работал на Горьковском авиазаводе имени Орджоникидзе (ныне – «Сокол»), в 1971-1974 годах возглавлял предприятие.

С 1974 года работал в аппарате министерства авиапромышленности СССР, в 1990-1991 годах был председателем Совета министров РСФСР. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.

Анастасия Еремина

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