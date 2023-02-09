Суд оставил под стражей красноярского телеведущего Максима Гуревича

Красноярский краевой суд оставил жалобу адвоката известного в регионе телеведущего Максима Гуревича без удовлетворения. Он останется в СИЗО до 15 марта. Как сообщает пресс-служба суда, вопрос о мере пресечения журналисту рассмотрен в апелляционной инстанции.

Максима Гуревича задержали в январе 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Красноярский суд заключил его под стражу на два месяца. Адвокаты арестованного намерены подать кассационную жалобу на определение суда.

Дело господина Гуревича не связано с его журналистской деятельностью, подчеркивали следователи. Он подозревается в хищении более 5 млн руб., выделенных региональным бюджетом на организацию церемонии награждения одаренных детей. В материалах дела фигурирует фирма по проведению мероприятий «Современное производство», в которой Максим Гуревич занимал пост директора.

Региональное управление СКР сообщало, что подозреваемый признали вину частично.

Максим Гуревич работал пресс-секретарем Александра Хлопонина, который в 2002–2010 годах занимал пост губернатора Красноярского края. В 2018 году Максим Гуревич являлся режиссером празднования Дня города в Красноярске, ставил некоторые мероприятия зимней Универсиады, которая прошла в городе в 2019 году.

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Лолита Белова