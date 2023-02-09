В Томске на площадке особой экономической зоны построен завод по производству смесей для ремонта дорог

Резидент особой экономической зоны «Томск» ООО «ЭкоДор» завершил строительство на южной площадке ОЭЗ завода по производству всесезонных смесей ViaMix для ремонта автодорог.

После ввода в эксплуатацию здания компания планирует производить более 1,5 тыс. т пакетируемых смесей в год. Площадь предприятия составляет около 3 тыс. кв. м.

В 2010 году ООО «ЭкоДор» было зарегистрировано как малое инновационное предприятие при ТГАСУ и выиграло грант на создание энергосберегающей установки для ремонта асфальтобетонных покрытий с использованием энергии сверхвысоких частот. В ноябре 2013 года компания получила статус резидента ОЭЗ «Томск».

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Лолита Белова