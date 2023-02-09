Байден: Путин уже потерял Украину

Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин рассчитывал на «распад НАТО» после начала военной операции на Украине, а также на поддержку русскоязычных украинцев, которые приветствовали бы российских военных. Ничего из этого не произошло, а страны НАТО имеют «лучшие отношения», чем когда-либо, заявил президент США в интервью RBS NewsHour.

Джо Байден считает, что «Путин ни за что не сможет с этим справиться» и что он «уже потерял Украину». По его мнению, российский президент делал ставку на «распад НАТО», а также на поддержку всех русскоязычных жителей Украины, но «ничего из этого не происходит». Также он назвал данное им ранее обещание США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» бессрочным обязательством.

Владимир Путин называл расширение НАТО одной из причин начала военной операции на Украине. В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о призыве резервистов на военную службу было принято из-за «де-факто участия» НАТО в российско-украинском военном конфликте.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина