Свердловский парламент рассмотрит новую схему избрания депутатов думы Екатеринбурга

В законодательное собрание Свердловской области внесли закон об изменении процедуры выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Об это стало известно на заседании совета регионального парламента. Инициатором законопроекта выступила группа «Екатеринбург», которую возглавляет Виктор Маслаков.
Законодательное собрание Свердловской области
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным ЕАН, предполагается, что количество депутатов городской думы сократится с 36 до 35 человек. Из них 25 человек будут избираться по мажоритарной системе (одномандатным округам), 10 — по пропорциональной системе (партийным спискам). Сейчас в думе Екатеринбурга половина депутатов избрана по одномандатным округам, половина — по партспискам.
Руководитель пресс-службы законодательного собрания Свердловской области Татьяна Бурдакова рассказала «Ъ-Урал», что законопроект предполагает внесение изменений в областной избирательный кодекс и закон о референдуме Свердловской области и местных референдумов. Он будет рассмотрен 21 февраля. «Он включен в проект повестки предстоящего заседания»,— сказала госпожа Бурдакова.
Член группы «Екатеринбург» Сергей Мелехин отказал «Ъ-Урал» раскрыть детали внесенного законопроекта. «У нас возглавляет группу Виктор Маслаков, я думаю, он даст комментарий»,— сказал он. Пока связаться с господином Маслаковым не удалось.
Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь 2023 года. В конце 2022 года мэр Алексей Орлов говорил, что окончательного решения по новой схеме еще нет. «Мы можем увеличить количество округов до 20, чтобы люди могли выбрать тех, кого хотят представить в думе. Нам хотелось бы видеть людей грамотных — и бюджетников, и бизнес. Неизбежно будут предложения и наших крупных финансово-промышленных групп»,— пояснил на пресс-конференции господин Орлов.