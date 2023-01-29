Убирающему Ярославль муниципальному учреждению не хватало денег и рабочих

За два года работы МБУ «Горзеленхозстрой» дополнительно нуждалось в 283,2 млн руб. Сумма приводится в отчете Контрольно-счетной палаты Ярославля, проверявшей деятельность учреждения в 2020-2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По мнению аудиторов дополнительная потребность МБУ «Горзеленхозстрой» в бюджетной субсидии в 2021 году составила 80,2 млн руб., в 2021 — 203 млн. Были и проблемы с закупками.

«Нарушались требования Закона № 44-ФЗ (в том числе несвоевременная оплата и выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 18 случаях на общую сумму 57 млн 760,1 тыс. руб.», — отмечается в отчете КСП Ярославля.

У «Горзеленхозстроя» был и остается значительный кадровый дефицит. Перед началом нынешней зимы бюджетному учреждению не хватало трети штата по основным уборочным профессиям.

«На 01.12.2022 число вакантных должностей составляло 451 единицу (45,8% штатной численности), из которых 346 единиц (35,2% штатной численности) – работники, привлекаемые на мероприятия по поддержанию надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования города Ярославля, такие как: дорожные рабочие, водители, трактористы и другие», — сообщают в своем отчете аудиторы.

Полностью отчет КСП будет рассмотрен 1 февраля на заседании комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства муниципалитета Ярославля.

Андрей Иванов