Три великие дамы Лувра

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы из коллекции обязательно нужно увидеть по версии сайта ARTnews.

Лувр — величайший и самый посещаемый музей мира на протяжении уже многих лет. Он был построен в 1190 году изначально как королевская крепость. В 1546 году Франциск I сделал Лувр резиденцией французских королей, которой он и оставался до 1682 года, пока Людовик XIV не переехал в Версальский дворец. А в 1793 году Национальное собрание решило, что здание должно использоваться как музей для хранения и демонстрации шедевров Франции. В рамках реконструкции 1980-х во дворе была создана стеклянная пирамида — вход в музей, вызвавшая изначально яростное сопротивление французов.

Полмиллиона экспонатов хранится в фондах Музея Лувр. Выставлено всего около 38 тыс. Они делятся на восемь кураторских отделов: египетские, ближневосточные, греческие, этрусские и римские древности; исламское искусство; скульптура; декоративное искусство; картины; гравюры и рисунки. Эксперты сайта ARTnews составили рейтинг 24 произведений из собрания Лувра, которые должен увидеть любой посетивший французскую столицу. Посмотрим?

Сразу отмечу, что список этот, я бы сказал, весьма профессионально ориентированный. Первые 11 позиций занимают антики — произведения искусства древности. Месопотамский Кодекс Хаммурапи XVIII века до н. э. на первом месте. Ассирийские быки из Хорсабада VIII века до н. э., персидский фриз лучников VI века, шумерская статуя Эбиха II — внимание — XXV века до н. э. Потом идут египетские древности. И только на восьмом месте Ника Самофракийская, найденная на одноименном острове в 1863 году. А на девятом Венера Милосская, которую обнаружили опять-таки на острове, в честь которого она и получила имя, чуть раньше — в 1820-м.

Наконец, «третья великая дама Лувра»: «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи помещена экспертами на 14-ю позицию в рейтинге самых востребованных достопримечательностей. Это портрет Лизы Герардини, жены Франческо дель Джокондо. Картина была приобретена тем самым королем Франциском I в 1518 году. Эта работа является единственной, которая ежегодно проходит полную проверку в реставрационном и исследовательском центре, расположенном под Лувром.