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Коммерсантъ FM
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Перечисления ФТС в бюджет в январе сократились на 172 млрд рублей год к году

Федеральная таможенная служба отчиталась о перечислении в бюджет за январь. За первый месяц 2023 года таможенными органами перечислено 377,3 млрд руб. Доходы от импорта товаров составили 303,1 млрд руб.

Отметим, что год назад, в январе 2022 года, таможенными органами в федеральный бюджет было перечислено 549,5 млрд руб., 54,5% из которых пришлись на доходы от импорта (299,4 млрд. руб.). Тогда результат на 134,1 млрд руб. (32%) превысил прогнозное задание.

Общие перечисления в бюджет за 2022 год от ФТС составили 6,2 трлн руб. Это почти на 1 трлн руб. меньше относительно 2021 года.

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