Kia Sportage загорелся в Ижевске

9 февраля около 4:15 в столице Удмуртии на улице Ильфата Закирова загорелся Kia Sportage. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, огонь уничтожил моторный отсек. Кроме того, пострадали припаркованные рядом BMW 316i и Hyundai Sonata.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Напомним, днем ранее в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Чехова пожарные предотвратили взрыв газового баллона в «Газели». Автомобиль пришлось накрыть пенной подушкой, чтобы предотвратить возгорание.