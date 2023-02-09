Максим и Анна стали самыми популярными именами для детей в Ижевске в январе

В столице Удмуртии за январь родилось 275 девочек и 264 мальчика, сообщает пресс-служба администрации города. В девяти семьях на свет появились «двойни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Роман и Александр, для девочек — Анна и София. В числе редких имен для мальчиков оказались Вильдан и Радэль, девочек — Луна и Бетания.

Отмечается, что в 113 семьях дети родились без брака, из них два у несовершеннолетних матерей. При этом самый популярный возраст мамы для рождения первого ребенка в Ижевске — 29 лет. Возраст самой молодой мамы — 17 лет.