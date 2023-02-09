На Кубани капитально отремонтируют шесть поликлиник

В поликлиниках Абинского, Брюховецкого, Белореченского, Динского, Калининского и Славянского районов Краснодарского края проведут капремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Работы будут проходить в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждениях проведут отделочные работы и замену коммуникаций, кровли, окон и дверей.

В 2023 году на Кубани также планируют достроить девять поликлиник, в том числе шесть детских — в Краснодаре, Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском и Павловском районах. Медучреждения для взрослых появятся в Мостовском, Новопокровском и Калининском районах. На их строительство выделили 1,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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