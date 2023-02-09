В 2023 году в Пермском крае планируется ввести 690,6 тыс. кв. м жилья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона Ларисой Ведерниковой. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на встрече обсуждались ключевые итоги отрасли за 2022 год и планы на 2023–2025 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

По словам госпожи Ведерниковой, главное достижение Прикамья по итогам прошлого года — первое место среди регионов РФ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Федеральный Росреестр высоко оценил качество выполнения комплексных кадастровых работ в крае. В 2022 году в регионе был перевыполнен план по внесению сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов и территориальных зон в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных»: границы внесены на 94,2% и на 83,4% соответственно. На 61% снижено количество объектов капитального строительства «без прав» и на 40% — таких земельных участков. Пермский край также занял лидирующее место по реализации Федерального закона о «гаражной амнистии». Впервые одновременно проведена оценка земельных участков всех категорий земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время выполняются работы по государственной кадастровой оценке 2,1 млн объектов: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, результаты которых будут утверждены в 2023 году.

Еще одно ключевое направление отрасли — градостроительная деятельность. В 2022 году в Пермском крае было введено в эксплуатацию более 825 тыс. кв. м жилья, что на 28% превысило плановые показатели. В этом году план — 690,6 тыс. кв. м.

Министр также рассказала об успешном запуске комплексного развития территорий (КРТ). Институтом территориального планирования Пермского края разработано семь концепций развития территорий в краевой столице, в их числе — территория бывшей промышленной зоны по ул. Дзержинского, 31, и котельной за ТРК «СпешиLove», а также квартал в микрорайоне Разгуляй.

По итогам заседания Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно продолжать работу по всем направлениям министерства, но особое внимание уделить реализации комплексного подхода при развитии территорий в части развития площадок, подлежащих реновации. «За последнее время серьезно поменялись векторы градостроительной политики. Комплексное развитие территорий на сегодня рассматривается как один из перспективных инструментов для реновации “заброшенных” площадок и вовлечения их в оборот с пользой для людей, создания для них полноценной комфортной среды. Это направление для нас должно быть одним из приоритетных»,— считает губернатор.