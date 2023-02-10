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Народная любовь, мумии и старые письма

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 11 по 17 февраля

Выставочные площадки Нижнего Новгорода на этой неделе расскажут посетителям о любви и формах ее выражения в разные столетия, уличном искусстве и древних мумиях. Нижегородцы смогут побывать на светском вечере с танцами и послушать фортепиано на Стрелке. Подробнее о грядущих культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В субботу, 11 февраля, в выставочном комплексе художественного музея «Искусство XX века» пройдет лекция «Дела сердечные в русских народных картинках XVII-XIX веков». На примере картинок научный сотрудник музея Ольга Елкина расскажет о «любовном вопросе», который занимал едва ли не главное место в русской народной культуре. Входной билет стоит 300 руб.

Вечером 11 февраля в пространстве ЦЕХ выступит репер Антоха МС. Под аккомпанемент трубы он исполнит старые песни и новые композиции. Стоимость билетов на входе – 2,5 тыс. руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В выходные 11 и 12 февраля открытая мастерская Zerno (проект организаторов стрит-арт фестиваля «Место») приглашает на встречи с уличными художниками. Это бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

В воскресенье, 12 февраля нижегородцы и гости города могут посетить лекцию, посвященную древнеегипетским мумиям – как тела людей, живших тысячелетия назад, оказались в художественных музеях. Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Зарубежное искусство» в Доме Сироткина. Стоимость билета – 200 руб.

В «Заповедных кварталах» 14 февраля пройдет иммерсивная экскурсия «Роман в письмах» с эффектом погружения в атмосферу провинциальной окраины XIX века. Участников ждет прогулка с почтальоном и увлекательный рассказ, о том, кому и о чем писали на рубеже веков, как работала почта, и что занимало умы горожан. Стоимость участия 1 тыс. руб.

Фото: ОП «Заповедные кварталы»

Фото: ОП «Заповедные кварталы»

Вечером того же дня «Заповедные кварталы» организуют «Carnet de bal» – светский вечер с танцами, где гостей познакомят с особенностями балов, расскажут о правилах этикета и дадут уроки танцев. Мероприятие с погружением в эпоху и стиль XIX века пройдет в доме усадьбы Гусевых на улице Славянской, 4а. Одиночное посещение будет стоить 900 руб.

Планетарий приглашает в среду, 15 февраля, на программу «Что шепчут звезды о любви?» о созвездиях и античных легендах, перешедших на звездное небо. Посетители узнают истории любви и верности, коварстве и измене, увековеченные на небесном своде. Входной билет – 500 руб.

В пятницу, 17 февраля в Пакгаузах на Стрелке начинаются фортепианные концерты международного проекта Pianissimo. Он призван познакомить широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами. Откроется Pianissimo выступлением Владислава Хандогия, в программе произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова, Дебюсси и Прокофьева. Цена билета – от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева

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