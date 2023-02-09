НАК сообщил о ликвидации четырех человек, планировавших теракт в Ставрополье

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что вчера, 8 февраля, в ходе операции по ликвидации группы неизвестных, планировавших теракт на железной дороге в Ставрополье, были убиты четверо.

«В результате проведенной оперативным штабом НАК в Ставропольском крае контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, которые планировали совершить теракт на железнодорожной станции края»,— сообщили в комитете.

При осмотре членов банды сотрудники ФСБ нашли автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства. Одно из них, как сообщили в комитете, членам банды удалось взорвать. При каких обстоятельствах — не уточняется.

Как установили сотрудники ФСБ, неизвестные скрывались в одном из домов на хуторе Петровском. Вчера ,8 февраля, вечером на его территории ввели режим контртеррористической операции, жителей соседних домов эвакуировали. Как сообщили в комитете, бандитам предложили сдаться, но они открыли огонь по сотрудникам ФСБ, после чего были ликвидированы.

Анастасия Ларина