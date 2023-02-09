В Челябинске одному из участников драки в школе предъявили обвинение

Следственные органы раскрыли подробности задержания участников массовой драки на территории образовательного центра №5 в микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Всего их четыре человека, трое из которых несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Одному 18-летнему челябинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он водворен в изолятор временного содержания. Трое несовершеннолетних проходят по уголовному делу как подозреваемые. Они находятся на свободе. В ходе обысков у нападавших изъяли аэрозольный пистолет, молотки и пневматическую винтовку. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Кроме того, по данным следственных органов, число пострадавших в драке увеличилось до трех человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», днем 8 февраля в школу №5 Курчатовского района ворвались несколько человек в масках, вооруженные молотками и предметом, похожим на пистолет, и устроили драку. По данным СК, возбудившего дело о хулиганстве, между двумя группами подростков-старшеклассников произошел бытовой конфликт. Изначально сообщалось о госпитализации двух школьников с побоями.