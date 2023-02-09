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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа ограничила максимальное отклонение цен заявок на акции с высокой волатильностью

Мосбиржа снизила верхнее максимальное значение отклонений цен заявок для пяти низколиквидных акций с высокой волатильностью котировок. Об этом сообщается на сайте биржи.

С 40% до 10% понизился риск-параметр для обыкновенных и привилегированных акций «Красного Октября», обыкновенных акций «Челябинского кузнечно-прессового завода», Мостотреста, а также со 100% до 10% — для обыкновенных акций «Белона».

С 6 по 8 февраля цена акций «Красного Октября» выросла в 2,5 раза, Мостотреста — в 2,7 раза. Причины аномального роста акций неизвестны. Вчера, 8 февраля, Мосбиржа обратилась к инвесторам из-за высокой волатильности по ряду инструментов ряда акций и рекомендовала принимать взвешенные инвестиционные решения и учитывать официальную информацию от эмитентов.

Анастасия Ларина

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