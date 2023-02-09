Стоимость аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 4,3%

В январе 2023 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Екатеринбурге составляла 22 тыс. руб., что на 4,3% ниже, чем в декабре 2022-го, следует из исследования «Авито Недвижимость». При этом в сравнении с январем 2022 года стоимость не изменилась.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 20 тыс. руб. в месяц (за год цены не изменились), двухкомнатной – 25 тыс. руб. (+4,2%), трехкомнатной – 35 тыс. руб. (0%), четырехкомнатной – 64,9 тыс. руб. (+8,2%).

Средняя стоимость аренды квартиры в целом по России в январе 2023 года выросла на 25% относительно января 2022 года и не изменилась относительно предыдущего месяца.

Напомним, по итогам 2022 года на рынке Екатеринбурга вырос объем квартир, предлагаемых к аренде — по данным экспертов, только количество студий увеличилось на 58%. Ставки в среднем выросли на 16%, а спрос — на 22,4%.

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