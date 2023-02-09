Агроном оценил состояние посевов озимых на Кубани из-за непогоды

Снег и морозы положительно скажутся на посевах озимых культур, рассказала «Ъ-Кубань» агроном ГК «Концерн "Покровский"» Лидия Кухаренко. Но для сохранения и накопления влаги, необходимой растениям, снега недостаточно, считает эксперт.

Сейчас, по словам Лидии Кухаренко, поля прикрыты всего на 2–4 см, этого мало для насыщения почвы.

«Низкий запас влаги в почве сейчас фиксируется по всему югу России, в том числе Краснодарскому краю, что вызывает тревогу у агрономов. Будем надеяться, что в феврале—марте осадков в виде дождя и снега будет больше, что поможет восполнить водный баланс и позволит озимым набрать полноценную вегетативную массу и получить хороший урожай»,— резюмирует агроном.

С 6 февраля на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за ветра, резкого понижения температуры и снегопада.

В сентябре сообщалось, что на Кубани под урожай 2023 года озимыми культурами засеют около 1,8 млн га, что на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году. Традиционно львиная доля площади озимых культур будет занята пшеницей — больше 1,6 млн га.

Наталья Решетняк

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