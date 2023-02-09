Завод «Купол» в Ижевске доработал «Тор» для борьбы с американскими снарядами HIMARS

Ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс «Тор», который сможет противостоять американским ракетным системам залпового огня HIMARS. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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«Те цели, по которым мы начали работать и с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки. Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями»,— рассказал заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Илья Рыков.
Отметим, что ЗРК «Тор» способен самостоятельно контролировать воздушное пространство и сбивать цели, не опознанные системой. Он предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов и БПЛА.