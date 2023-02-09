Завод «Купол» в Ижевске доработал «Тор» для борьбы с американскими снарядами HIMARS

Ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс «Тор», который сможет противостоять американским ракетным системам залпового огня HIMARS. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Те цели, по которым мы начали работать и с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки. Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями»,— рассказал заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Илья Рыков.

Отметим, что ЗРК «Тор» способен самостоятельно контролировать воздушное пространство и сбивать цели, не опознанные системой. Он предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, авиабомб, самолетов, вертолетов и БПЛА.