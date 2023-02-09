На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 178 человек

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 178 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 85 случаев, в Новороссийске — 16, в Сочи — 12, в Горячем Ключе, Кущевском и Северском районах — по пять, в Армавире, Староминском, Усть-Лабинском — по четыре. По три человека с инфекцией обнаружено в Гулькевичском, Кавказском, Мостовском, Тихорецком и Крымском районах. По два заболевших выявлено в Геленджике, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Павловском, Славянском, Тимашевском районах. Еще по одному новому пациенту зарегистрировали в Абинском, Белореченском, Выселковском, Крыловском, Лабинском, Ленинградском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском районах.

На амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся 805 человек, в стационарах — 161 пациент.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили коронавирус у 346 284 человек. Из них с выздоровлением выписали 334 168, скончались — 11 150.

Татьяна Ручкина

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